فوز القارئ الجزائري سعد سليم بالرتبة الثانية في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره
بقلم النهار أونلاين
فاز القارئ سعدسليم، ممثل الجزائر في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم و تلاوته وتفسيره في دورتها ( 43) بالرتبة الثانية،
وجاء فوز القارئ الجزائري، في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير رواية و دراية،
وانعقدت هذه المسابقة في الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 06 سبتمبر 2023، بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 117 دولة.
رابط دائم : https://nhar.tv/J6ghe