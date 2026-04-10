فوز ثمين لنجم بن عكنون.. واتحاد خنشلة يضرب بالثلاثية أمام ترجي مستغانم

أسفرت مباريات الجولة السادسة والعشرين من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن نتائج مهمة، شهدت تألق بعض الفرق في صراع البقاء وتحسين المراتب.

وتمكن نادي نجم بن عكنون من تحقيق فوز ثمين على حساب أولمبي الشلف بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. ودخل أصحاب الأرض المواجهة بقوة، حيث افتتح عادل جعبوط باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف محمد سيلا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، حاول أولمبي الشلف العودة في النتيجة ونجح في تقليص الفارق عن طريق شمس الدين بكوش في الدقيقة الخامسة والستين، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتفادي الخسارة.

وفي مباراة أخرى، عاد نادي اتحاد خنشلة بفوز عريض خارج الديار أمام ترجي مستغانم بثلاثية نظيفة، مؤكدا صحوته في الجولات الأخيرة. وسجل أهداف اللقاء كل من عبد الحق حسكر في الدقيقة الثالثة والعشرين، ثم أضاف إدلين ماتوتي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والثلاثين، قبل أن يختتم رضا بومشرة الثلاثية في الدقيقة الحادية والخمسين.

وتعكس هذه النتائج اشتداد المنافسة في البطولة، سواء على مستوى مقدمة الترتيب أو في صراع تفادي السقوط، مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

وجاءت نتائج المباراتين كالتالي:

ن بن عكنون 2 - 1 أ الشلف

ت مستغانم 0 – 3 ا خنشلة