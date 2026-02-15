فوز جديد.. شباب بلوزداد يتألق في كأس الكونفدرالية وينذر الأندية الإفريقية

واصل فريق شباب بلوزداد تألقه في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعدما حقق فوزا جديدا ومستحقا أمام أوتوهو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وافتتح شباب بلوزداد باب التسجيل مبكرًا، عن طريق إيهاب بلحوسيني، في الدقيقة الـ14، مستغلا بداية قوية للفريق وسيطرة واضحة على مجريات اللعب. قبل أن يعزز فريد الملالي النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ41، جاء ذلك بطريقة رائعة أكدت التفوق الفني لـ”أبناء العقيبة” خلال الشوط الأول.

كما عرفت المباراة، التي جرت بملعب نيلسون مانديلا، مشاركة المهاجم الإيفواري جان تشارلز أهوا لأول مرة مع الفريق، وكاد أن يفتتح عداده التهديفي لولا غياب النجاعة التهديفية.

وبهذا الانتصار، حافظ الفريق البلوزدادي على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، متقدما على أوتوهو، الثاني بتسع نقاط.

وكان “أبناء العقيبة” قد ضمنوا تأهلهم إلى الدور ربع النهائي قبل مباراة اليوم، ما يعكس الاستقرار الكبير الذي يعيشه الفريق والطموحات الكبيرة في الذهاب بعيدا في كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.