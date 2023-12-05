فوز خمسة مشاريع ببرنامج لدعم المشاريع المبتكرة

تم انتقاء خمسة مشاريع مبتكرة للاستفادة من مرافقة هيكلية وتمويلية من مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري بالتعاون مع جمعية الجالية الجزائرية “جازبورا”.

وحسبما أفاد به بيان لمنظمة أرباب العمل، أن الفائزين وعددهم 14، الذين سيستفيدون من دعم مالي بقيمة 8000 أورو لكل واحد. قد تم اختيارهم من بين طلاب من 114 جامعة عبر الوطن قدموا أكثر من 150 مشروعا .

وتتمثل المشاريع المختارة لدفعة 2023 في إختراع جهاز لتشخيص مرض السل لدى الإنسان والأبقار “طلبة جامعة وهران”. ومشروع صناعة أنظمة من كتلة واحدة لمعالجة المياه المستعملة “طلبة المدرسة متعددة التقنيات بقسنطينة”. ومشروع لإنتاج المادة الفعالة باراسيتامول “طلبة جامعة وهران” ومشروع طريقة تحويل الصوف إلى أسمدة (طلبة جامعة البيض). مشروع آخر لجهاز كشف تلوث المياه (طالبة من جامعة بسكرة).

وكان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري قد دعا ممثلي جمعية الجالية الجزائرية “جازبورا”. خلال أيام المقاولاتية في صلب التجديد الإقتصادي الجزائري. المنظمة في نوفمبر الفارط، للتدخل خلال يوم خصص لربط الإتصال بين الطلبة الجزائريين من أصحاب المشاريع والجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وأضاف ذات البيان، أن أعضاء جمعية جازبورا قد أكدوا بحضورهم إرادتهم الإنخراط في حركية التنمية الإقتصادية لبلادنا”.

من جهته، أعرب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، ورئيس جمعية جازبورا، فيصل قدور. عن ارتياحهما لهذا التعاون الوثيق الذي يسمح للشباب من أصحاب المشاريع برؤية آفاق حقيقية للمستقبل.