فوز غير مقنع ..أمام منتخب متواضع !  

حقق المنتخب الوطني الجزائري فوزا معنويا سهرة الثلاثاء أمام منتخب إفريقيا الوسطى بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي إحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وعرفت عودة الخضر إلى ملعب 5 جويلية الاولمبي مقاطعة الأنصار الذين عبروا عن إستيائهم من تراجع مستوى الخضر في الآونة الأخيرة.

وتواصل الآداء الهزيل للتشكيلة الوطنية في ثاني خرجة للناخب الوطني رابح ماجر بعد التعادل في المباراة الأولى امام منتخب نيجيريا بملعب الشهيد حملاوي.

وإفتتج اللاعب ياسين براهيمي باب التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة الـ 39 بتسديدة على خط الـ 18 متر.

ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، فيما تمكن إسلام سليماني من تسجيل الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 85 برأسية كعادته.