فوز ودي للمنتخب الوطني للسيدات أمام الكونغو بهدف دون رد

حقق المنتخب الوطني للسيدات فوزًا مستحقًا أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وانتهت المواجهة بنتيجة هدف دون رد لصالح الجزائر، بفضل الهدف الوحيد الذي سجلته اللاعبة لينة بوساحة في الدقيقة 30 من الشوط الأول، بعد أداء منظم ومبهر من كتيبة الخُضر.

وجرت المباراة في أجواء أخوية رائعة وسط حضور جماهيري مشجع، ضمن تحضيرات المنتخب للاستحقاقات القارية القادمة، في ظل سعي الجهاز الفني لرفع جاهزية اللاعبات وتعزيز الانسجام داخل المجموعة.

ويُنتظر أن يواصل المنتخب برامجه التحضيرية بمباريات ودية أخرى، من أجل مواصلة تطوير الأداء وتجريب أكبر عدد من العناصر.