فوز 6 مشاركين جزائريين في جائزة “وعي” السعودية

فاز 6 مشاركين جزائريين في جائزة “وعي” بالرياض, التي تنظمها وزارة الصحة السعودية في موسمها السادس. لدعم وتمكين المهتمين بالتوعية الصحية في العالم العربي.

ويتعلق الأمر بالطالب محمد الأمين بن دادي في فئة التصوير الإعلاني (للطلاب). محسن دحمون الهادي في فئة الانفوغرافيك (أفراد). في حين فاز كل من ياسمين حمودي و عبدالقادر رشدي باكو بجائزة فئة الانفوغرافيك (للطلاب). فيما شهدت فئة الفيلم القصير (للطلاب) فوز إلياس ولد منور بإحدى جوائزها وخيرات أحسن في فئة اللقطات الطولية.

وأشرف على تكريم الفائزين. خلال الحفل الختامي الذي أقيم مساء الاثنين الماضي بالرياض. وزير الصحة السعودي, فهد بن عبد الرحمن الجلاجل. بحضور وزير التعليم. يوسف بن عبدالله البنيان. وكل المساهمين في التوعية الصحية في المجتمع.

وتشمل موضوعات الموسم السادس لهذه الجائزة عدة مواضيع تتعلق اساسا بالنشاط البدني. الأمراض المعدية و غير المعدية, حوادث المرور. الإسعافات الأولية والإدمان. في حين بلغ إجمالي جوائز “وعي” أكثر من مليون ريال سعودي بالإضافة إلى “جائزة الجمهور”. وهي جائزة مستقلة عن لجنة التحكيم تمنح لأعلى 10 مشاركات تصويتا من قبل الجمهور عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة.

للإشارة، تحظى جائزة “وعي” بمشاركات واسعة على المستوى المحلي والعربي وقد كرمت خلال مواسمها الماضية أكثر من 300 مهتم بالتوعية الصحية. سعيا ل”تعزيز الوقاية ورفع الوعي للإسهام في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مختلف المخاطر الصحية”.