“فوسوريي” :”فرحات قادر على صناعة الفارق بعرضية واحدة”

تحصل الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، على إشادة وصيفه في ترتيب أفضل المُمررين الحاسمين في الليغ 2 الفرنسية.

وصرح قائلا بشأن نجم إتحاد العاصمة لجريدة “ليكيب” قائلا :”بعرضية واحدة فرحات قادر على صناعة الفارق”.

وأكد “زينو” من جهته بأنه مُستعد للتألق وقيادة ناديه “لوهافر” لمُباراة السد، سهرة اليوم، والتنافس على ورقة الصعود لليغ1 الفرنسية.

وصرح الجناح الطائر قائلا :”المواجهة أمام براست ستكون صعبة، ولكننا نريد المواصلة على نفس منوال الأسابيع القليلة الماضية”

وختم :”نحن في فترة جيدة، وسنلعب المُباراة على أرضنا وبالتالي فإننا مُطالبون بفرض منطقنا”.