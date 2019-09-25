فوضى في “ألمانيا” بسبب حُرّاس المرمى !

هدد “أولي هونيس” رئيس “بايرن ميونيخ” مدرب المنتخب الألماني “خواكيم لوف” بعدم منحه لاعبي فريقه إلى “المنتخب”.

وذلك في حالة اعتماده على “تير شتيغن” كأساسي عوض “مانويل نوير” في المباريات المقبلة للمنتخب الألماني.

وكان هناك تصريحات نارية بين كل “نوير” و”شتيغن” هذا الأخير يرى أنه حان الوقت ليكون حامي عرين “المانشافت”.

وأكد “شتيغن” في العديد من التصريحات أن مل الجلوس على دكة البدلاء ليكون بديلا لـ “نوير” كنوع من الاستفزاز.

في حين أكد “نوير” أنه متفاجئ من هذه التصريحات، وأنه لن يترك مركزه الأساسي بسهولة.