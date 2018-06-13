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فوضى في المنتخب الإسباني ساعات قبل بداية “المونديال” !!

الرياضة
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فوضى في المنتخب الإسباني ساعات قبل بداية “المونديال” !!
بقلم أمير بهلول

تتسارع الأخبار في الفترة الأخيرة داخل المنتخب الإسباني، حيث أجري صباح اليوم إجتماع عاجل بين كوادر المنتخب مع رئيس الإتحاد الإسباني.

أين كان رئيس الإتحاد الإسباني يريد إقالة المدرب “لوبيتيغي” ساعات قبل بداية المونديال بعد ترسيم إنضمامه لريال مدريد يوم أمس.

وأكدت صحيفة “ماركا”، أنّ اللاعبين طالبوا رئيس الإتحاد الإسباني بالعدول عن قراره وإلا ستكون هناك نتائج سلبية على هذا القرار.

وراح البعض يهدد بعدم المشاركة في المونديال إذا تمت إقالة المدرب وأكدوا أنّ الأمر يتعلق بالمنتخب وليس بأي ناد.

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