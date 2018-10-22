فوضى في “ريال مدريد” بسبب “مورينيو”

كشفت الصحف الإسبانية، أن “فلورنتينو بيريز” رئيس “ريال مدريد” يفكر في إعادة “جوزي مورينيو” إلى الفريق “الملكي”.

حيث أن إقالة المدرب “جوليان لوبيتيغي” باتت مسألة وقت فقط، فإدارة “الميرنغي” تفكر في وضع “سولاري” كحل مؤقت إلى حين التعاقد مع “السبيشال وان”.

ويرى “بيريز” أن “مورينيو” هو المدرب الوحيد القادر على إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة وبداية ثورة جديدة في النادي الملكي.

كما أن المدرب البرتغالي يعيش أوقات صعبة مع “مانشستر يونايتد” ويتجه للرحيل مع نهاية الموسم.

يذكر أن “كونتي” و “لوران بلان” مرشحان أيضا لخلافة “لوبيتيغي” على رأس العارضة الفنية لريال مدريد.