فوضى في “ريال مدريد” قبل السوبر الأوروبي !

يعيش “ريال مدريد” حالة من الترقب والفوضى بعد إعلان “ماتيو كوفاسيتش” التمرد على فريقه فهو يريد الرحيل عن القلعة البيضاء هذه الصائفة.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن “كوفا” يرفض العودة للتدريب إلى حين حسم أمر رحيله من طرف إدارة “الميرنغي”.

وتسعى إدارة الفريق “الأبيض” لإقناع اللاعب الكرواتي بالبقاء في صفوف الفريق والصبر حتى تأتيه فرصته.

من جهة أخرى، منتظر أن يكون إجتماع حاسم بين “مودريتش” و “بيريز” من أجل حسم مستقبل النجم الكرواتي.

ورغم الأخبار الأخيرة التي أكدت أن رئيس “ريال مدريد” يرفض رحيل نجمه، إلا أن هذا الأخير يريد الحديث مع رئيسه بشكل مباشر.

وكشفت المصادر الإسبانية أن “بيريز” سيجدد عقد مودريتش إلى غاية إعتزاله مقابل راتب سنوي يصل لـ 10 مليون أورو.

ويترقب نادي “الإنتر” الإجتماع المرتقب بين “بيريز” و “لوكا” فالنادي الإيطالي مهتم كثيرا بضم النجم الكرواتي.

وتأتي هذه “المشاكل” قبل أسبوع من مواجهة “أتليتكو مدريد” في السوبر الأوروبي.