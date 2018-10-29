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فوضى في “فينربخشة” قبل “الداربي” !

الرياضة
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فوضى في “فينربخشة” قبل “الداربي” !
بقلم أمير بهلول

أعلن نادي “فينربخشة” التركي، عن إقالة المدرب الهولندي “فيليب كوكو” عقب الخسارة الغير متوقعة ضد “أنقرة غوجو” سهرة أمس الأحد بثلاثية كاملة مقابل هدف وحيد.

وكان المدرب “كوكو” وراء التعاقد مع كل من “سليماني” و “بن زية” نجمي المنتخب الوطني الجزائري.

كما أن تصرف وطرد “سليماني” في مباراة أمس لم يعجب إدارة الفريق، وجماهير الفريق باتت غاضبة على “السوبر سليم”.

يذكر أن “سليماني” تم طرده في المباراة بعد احتجاجه على الحكم.

كما سيغيب المهاجم الجزائري عن مباراة “الداربي” ضد “غلطة سراي” الأسبوع المقبل.


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