فوضى في مطارات الجزائر بسبب “AIGLE AZUR”!

تشهد مختلف مطارات الجزائر، فوضى عارمة، بسبب اكتظاظ المسافرين، خاصة المتضررين من افلاس شركة “aigle azur” للطيران.

وأعلنت، شركة “آغل ازور”، للطيران، عن توقيف جميع رحلاتها من وإلى الجزائر.

للإشارة، أعلن مسؤولو شركة “آيغل أزور” للطيران الفرنسية، عن التوقف الرحلات الجوية من وإلى الجزائر، بداية من اليوم السبت.

وجاء قرار الإلغاء،بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها المؤسسة، خاصة بعد وفاة مديرها العام ذو الأصول الجزائرية “أرزقي إجرويدن”.

وأعلن، الرئيس المدير العام التنفيذي للشركة، فرانتس إيفلين، عن استقالته من منصبه.

يذكر، أن الرئيس المدير العام لشركة الطيران “إيغل ازور” كان يشغل منصب طيار سابق بالشركة.