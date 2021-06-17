فوضى كبيرة وتنظيم سيء للندوة الصحفية بملعب وهران الجديد

شهدت مُباراة المنتخب الوطني للاعبين المحليين ضد نظيره الليبيري فوضى كبيرة وتنظيم سيئ للندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء سهرة اليوم الخميس بملعب وهران الجديد.

الندوة الصحفية للناخب الوطني عبد المجيد بوقرة تأخرت كثيرا بسبب هاته الفوضى التي حدثت أمام قاعة الندوات الصحفية بملعب وهران الجديد الذي احتضن أول مُباراة، ومنعت الصحفيين من أداء مهامهم بطريقة جيدة.

وسيكون القائمون على هذا الصرح المعماري المُتميز أمام حتمية مُراجعة حساباتهم قبل احتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط المُقررة الصيف القادم.