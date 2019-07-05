فوضى ومناوشات بين المصطافين واعوان الأمن بمركب القرن الذهبي في تيبازة

أدّى سوء التنظيم عند مدخل المركب السياحي القرن الذهبي التابع لولاية تيبازة إلى حدوث فوضى كبيرة عند مدخل المركب بين اعوان الأمن والمصطافين.

الذين قدمو من الولايات المجاورة قاصدين المركب للاستجمام بشاطئ البحر، ومما اثار غضب السياح هو بقائهم

لاكثر من ساعتين تحت اشيعة الشمس الحارة رفقة عائلتهم في ظل غياب المسؤولين، كما تطورت الامور

بسرعة إلى درجة حدوث مناوشات بين المصطافين وأعوان الأمن الداخلي للمركب بسبب سوء التنظيم عند المدخل الرئيسي.

كما ابدى عدد من المواطنين الذي قصدو شواطئ الجزائرية تذمرهم من خدمات السيئة والمعاملة غير أخلاقية

من طرف الأعوان بالرغم من تفضيلهم قضاء عطلتهم في الجزائر على توجه إلى الخارج بحثا عن الرحة وخدمات أفضل.

كما تلقي النهار عدد كبير من المكالمات هاتفية تطالب بتوصيل معاناتهم وسوء معاملاتهم إلى كل من

والي ولاية تيبازة ووزير السياحة لوضع حد هذه التصرفات التي لاتخدم السياحية في بلادنا.

كما اعتبر البعض إجبار المواطنين على دفع مبلغ 3500 دج هو مبالغ فيه في ظل تقديم خدمات لا تليق بالمواطن الجزائري ولا اجنبي.