فوفانا: “سنكون جاهزين لمواجهة المنتخب الجزائر بهدف تشريف بلدنا”

تحدث لاعب منتخب موريتانيا، غسوما فوفانا، عن مباراتاهم المقبلة في نهائيات أمم إفريقيا، والتي ستجمعهم بالمنتخب الجزائري، مؤكدا عزمهم على تحقيق نتيجة ايجابية.

وقال فوفانا، أمس السبت، في تصريحات نقلها تلفيزون “النهار”: “حتى في حال تحققينا الفوز في أول مبارتين، ندرك أن الجزائر تملك منتخب كبير”.

كما أضاف: “المنتخب الجزائري لم يحقق النقاط التي كان يأمل فيها لغاية الآن في هذه البطولة، وندرك أنه علينا أن نكون في أتم جاهزيتنا لنأمل في تحقيق نتيجة ايجابية”.

وتابع غسوما فوفانا: “مباراتنا أمام المنتخب الجزائري ستكون صعبة، سنكون جاهزين لمواجهتم، وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل تشريف بلدنا”.