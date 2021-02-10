فوفا طورينو بكليب جديد “نحصّل في شكون”

طرح المخرج أمين بومدين عشية أمس الثلاثاء كليب الأغنية الجديدة لفوفا طورينو، تحمل عنوان “نحصّل في شكون”.

وأكد المخرج أمين بومدين على صفحته الخاصة بالإنستغرام، أن طرح الكليب الجديد “نحصل في شكون” كان بإلحاح من الجمهور.

وتجدر الإشارة، إلى أن المخرج والفنان أمين بومدين سجل حضوره بقوة في الأونة الأخيرة بكليبات المغني الشاب موح ميلانو خاصة بأغنية “ماشافوهاش” التي وصلت الى أكثر من 100 مليون مشاهدة على اليوتوب.

بالاضافة الى اغنية “عالم تاني” التي تحصلها بفضلها على الذرع الذهبي بعد وصول نسبة المشاهدة الى اكثر من 100 مليون مشاهدة.