فولسبورغ الألماني: “نتمنى أهدافا كثيرة لعمورة”

تغنّت إدارة نادي فولسبورغ الألماني، بالمستويات التي قدمها لاعبها الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، في لقاء أمس السبت، أمام شتوتغارت.

وكان عمورة، قد خطف الأنظار في المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 5 من “البوندسليغا”، والتي انتهت بثنائية لكل طرف، بتسجيله هدفا هو الأول له في الدوري الألماني، وصناعة آخر.

ونشر الحساب الرسمي لفولسبورغ، عبر منصة “إكس” اليوم الأحد، صورة لعمورة، من لقاء أمس، وأرفقها بتعليق: “الهدف الأول.. نتمنى له الكثير”.