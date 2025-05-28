فولسبورغ يرفض رحيل عمورة

أغلقت إدارة نادي فولسبورغ الألماني، أبواب الرحيل في وجه لاعبها الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة.

وكشفت صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، نقلا عن صحيفة “بيلد” الألمانية. أن مسؤولي فولسبورغ، اتخذوا قرارهم بخصوص مستقبل عمورة، وقرروا عدم بيعه.

ويحظى مهاجم “الخضر” الذي تألق في أول مواسمه في “البوندسليغا” بتسجيله 10 أهداف وصناعة 9 أخرى، باهتمام العديد من الأندية أبرزها باير ليفركوزن الألماني.

وأبرزت صحيفة “بيلد” أن إدارة فولسبورغ، قررت رفض كل العروض التي قد تأتيها بخصوص عمورة. الذي تقدر قيمته السوقية حاليا بـ 20 مليون أورو.

كما أبرزت الصحيفة ذاتها، أن إدارة فولسبورغ، تعتبر عمورة، أحد أبرز نجوم الفريق الذي يُعول عليها في الموسم الكروي المقبل.