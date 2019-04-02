فولسبورغ يريد ضم “فيغولي” !

كشفت المصادر الصحفية التركية، أن نادي “فولسبورغ” الألماني قد تقدم بعرضه لإدارة “غلطة سراي” من أجل ضم “سفيان فيغولي”.

حيث عرضت إدارة الفريق الألماني 10 ملايين أورو لضم النجم الجزائري الذي ينتهي عقده في جوان 2022.

العرض المالي الكبير من شأنه أن يغير رأي إدارة “غلطة سراي” التي ترفض التفريط في “سوسو” بعد الأداء الكبير الذي ظهر به في هذا الموسم.

كما أن “فيغولي” كشف أيضا لإدارة الفريق الألماني عن شروطه المادية، حيث طالب بعقد مماثل لعقده مع “غلطة سراي”.

أي عقد لمدة 4 سنوات مقابل راتب سنوي يصل إلى 4.5 مليون أورو.

وأكدت المصادر التركية، أن إدارة “فولسبورغ” تدرس جيدا شروط “فيغولي” قبل حسم الأمور بصفة نهائية.