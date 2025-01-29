فولفسبورغ مستعد للتخلي عن عمورة في هذه الحالة

كشفت تقارير إعلامية ألمانية أن إدارة نادي فولفسبورغ الألماني مستعدة للتخلي عن خدمات هداف الفريق، الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة.

ووفقا لتقرير صحيفة “كيكر” الألمانية، اليوم الأربعاء، فإن إدارة نادي فولفسبورغ مستعدة للتخلي عن عمورة في حال وصول عرض استثنائي.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة “الذئاب” حددت قيمة التخلي عن المهاجم الجزائري بـ40 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الشتوية.