فولفسبورغ مستعد للتخلي عن عمورة في هذه الحالة
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت تقارير إعلامية ألمانية أن إدارة نادي فولفسبورغ الألماني مستعدة للتخلي عن خدمات هداف الفريق، الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة.
ووفقا لتقرير صحيفة “كيكر” الألمانية، اليوم الأربعاء، فإن إدارة نادي فولفسبورغ مستعدة للتخلي عن عمورة في حال وصول عرض استثنائي.
وأوضح المصدر ذاته أن إدارة “الذئاب” حددت قيمة التخلي عن المهاجم الجزائري بـ40 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
للإشارة، يملك المهاجم عمورة في البوندسليغا لحد الآن 12 مساهمة تهديفية، بتسجيله 6 أهداف وتقديمه 6 تمريرات حاسمة.
ويوجد محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية، بعد تألقه اللافت في ألمانيا منذ انطلاق الموسم الحالي.
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