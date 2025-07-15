فولفسبورغ يفتح باب الرحيل أمام عمورة

يعيش المهاجم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، مستقبلا غامضا مع ناديه فولفسبورغ الألماني، بعد موسم واحد مع الفريق، كان موفقا لأقصى درجة.

وحسب ما كشفه موقع ” Braunschweiger Zeitung ” الألماني، أمس الإثنين، فإن إدارة نادي فولفسبورغ قررت فتح باب الرحيل أمام مهاجمها الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة.

وكانت إدارة “الذئاب”، قد حددت في وقت سابق مبلغ 40 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب. إلا أن غياب العروض الجدية دفعها إلى إبداء استعدادها لقبول عرض متوسط.

خاصة وأن عمورة لم يعد يحظى بالإجماع داخل النادي مثلما كان عليه الحال في بداية الموسم المنقضي.

ورغم هذه التطورات، فإن اللاعب عاد مؤخرًا إلى التدريبات الفردية. في مؤشر على اقترابه من استعادة لياقته الكاملة وعودته للمشاركة في المنافسات الرسمية. تزامنًا مع قرب انطلاق الموسم الجديد في الدوري الألماني.

ومع استمرار فترة الانتقالات الصيفية، يبقى مستقبل عمورة معلقًا بين احتمال البقاء، أو الرحيل إلى وجهة جديدة تمنحه فرصًا أكبر للعب والتألق.