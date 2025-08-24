فولفسبورغ يُغلق الباب أمام رحيل عمورة إلا بشروطه

في ظل تزايد التكهنات حول مستقبل الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، خرج المدير الرياضي لنادي فولفسبورغ الألماني، سيباستيان شيندزيلورز، لتوضيح موقف النادي من العروض التي تصل للاعب.

وعلى رأسها اهتمام نادي بنفيكا البرتغالي. وصرح شيندزيلورز في تصريحات للصحافة الألمانية، اليوم الأحد: “العديد من الأندية تتابع عمورة، وقد أجرينا بالفعل محادثات بهذا الخصوص. لكن محمد لاعب في صفوفنا”.

وأضاف المتحدث:”إذا أراد بنفيكا أو أي نادٍ آخر التعاقد معه، فعليهم الالتزام بشروطنا، عمورة، لا يزال مرتبطًا بعقد، ونحن هادئون تمامًا بهذا الشأن”.