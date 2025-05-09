فولفسبورغ يحتفل بعيد ميلاد عمورة ويصفه بـ”الماجيك”

احتفل فريق فولسبورغ الألماني بعيد ميلاد اللاعب الدولي الجزائري الناشط في صفوف الفريق، محمد أمين عمورة، المصادف للتاسع مارس.

ونشر فريق فولسبورغ تدوينة عبر الصفحة الرسمية للنادي الألماني على فايسبوك، اليوم الجمعة، كتب فيها “ماجيك مو، يبلغ من العمر 25 عاما.. نتمنى عيد ميلاد سعيد لمحمد عمورة، الرقم 9”.

وبلغ ابن مدينة جيجل 25 عاماً، حيث اكتمل اللاعب رياضيا وفنيا وأصبح يقدم مباريات قوية مع ناديه في البطولة الألمانية. وبات ركيزة أساسية في الفريق.