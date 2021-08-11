فولكسفاغن تقطع علاقتها مع سوفاك

قطعت مجموعة فولكسفاغن الألمانية بشكل نهائي علاقاتها مع سوفاك الجزائر، خاصة وأنها لم تعد تضمن خدمات مابعد البيع للوكلاء والزبائن.

وحسب بيان لمجموعة سوفاك الجزائر، أكدت أن ورشاتها لم تعد تمثل الشركة المصنعة فولكسفاغن بعد فشل المفاوضات بين الطرفين لعدة أشهر. حيث أبلغت فولسفاجن شركة سوفاك بقرارها المتمثل. في قطع كل العلاقات التجارية مع الشركتين سوفاك الجزائر وسوفاك برودكشن.

وأضاف المصدر أن المجموعة الألمانية فولسفاغن، قالت إنها بصدد إيجاد وكيل بديل لضمان خدمات مابعد البيع لخدمة زبائنها في الجزائر. ولا سيما الزبائن الذين ما زالوا يستفيدون من ضمان الشركة المصنعة.

وأشار البيان، أن المركبات التي هي في الضمان إلى نهاية جانفي 2021 تقدر بـ 97390 مركبة و 54693 مخططة لعام 2022. مضيفا أن ورشات سوفاك الجزائر وشبكتها الوطنية بأكملها لم تعد قادرة على تقديم خدمة الضمان لزبائن ما بعد البيع. ومع ذلك ، تظل ورشات العمل مفتوحة لجميع الخدمات الأخرى لصالح زبائنها خارج الضمان وبدون تمثيل العلامات التجارية لمجموعة فولكسفاغن.