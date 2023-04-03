“فولكس فاغن” تصدم عشاق سيارتها الشهيرة “غولف”

أعلنت الشركة الألمانية “فولكس فاغن” وقف انتاج سيارتها الشهيرة “غولف”، مؤكدة بأن النسخة الثامنة ستكون الأخيرة في تاريخ التصميم الكلاسيكي الذي دخل خط الإنتاج في عام 1974.

وفي مقابلة مع صحيفة “اوتوموبيل فوخه” الألمانية، رجح رئيس شركة فولكس فاغن توماس شايفر، أن تكون النسخة الحالية من سيارة غولف هي آخر “غولف” تعمل بمحرك احتراق داخلي، مع تحول الأسواق نحو السيارات الكهربائية.

وأضاف شايفر، بأن الجيل الثامن من غولف سيحصل على ترقية أخرى في العام المقبل من شأنها أن تبقيها جذابة في النصف الثاني من العقد، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتابع رئيس شركة فولكس فاغن:”إذا تطور العالم بشكل مختلف تماماً عما كان متوقعاً بحلول 2026 أو 2027، عندها يمكننا أيضاً تدشين سيارة جديدة تماماً مرة أخرى. ولكني لا أعتقد ذلك”.

وختم ذات المتحدث بالقول، إن فولكس فاغن يمكن أن تدرس صنع سيارة كهربائية بتقنية جديدة، في وقت مبكر من 2028 ، على أن تكون بميزات رئيسية تميزها عن “اي دي 3”.

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