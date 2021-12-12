فولوتيا.. أسعار مغرية للرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا

بعد أكثر من ستة أشهر على إعادة الفتح الجزئي للحدود الجزائرية، لا تزال أسعار التذاكر ملتهبة في الاتجاه الخارجي – الجزائر.

على الرغم من هذه الأسعار المرتفعة، تكاد تكون الرحلات الجوية ممتلئة بالكامل في شهر ديسمبر.

لم يتبق سوى عدد قليل من التواريخ مع بعض شركات الطيران. لكن الأمر يتطلب أكثر من 700 أورو لتذكرة ذهاب فقط من فرنسا، على سبيل المثال.

لتكون قادرًا على الحصول على “صفقة جيدة”، عليك الحجز مسبقًا، مع المخاطرة بإلغاء رحلتك.

في الواقع، بينما حصلت الخطوط الجوية الجزائرية على التصاريح لمواصلة برنامجها الحالي للرحلات التجارية. فإن هذا ليس هو الحال بالنسبة لشركات الطيران الأجنبية. يحصل الأخير على تراخيص لمدة شهر، أو حتى 15 يومًا في بعض الحالات.

بالإضافة إلى المشكلة المتعلقة بالتراخيص. تقوم بعض شركات الطيران ببيع الرحلات اعتمادًا على البرنامج السنوي المعتاد الذي تم تعليقه منذ مارس 2020.

في اتجاه الجزائر – فرنسا التوتر أقل حدة على تذاكر الطائرة. حيث لا يوجد الكثير من الأشخاص المصرح لهم بالسفر. سوى المواطنون الأوروبيون وأفراد أسرهم، والجزائريون الذين يعيشون في الخارج أو الحاصلون على تأشيرة D. (لم شمل الأسرة ، موظف ، إلخ) والسائحون الذين تم تطعيمهم بلقاح معترف به. في فرنسا ( Pfizer أو Moderna أو AstraZeneca أو Janssen).

فجأة أصبحت أسعار التذاكر أرخص بكثير مما كانت عليه في اتجاه فرنسا – الجزائر.

وحسب موقع visa et voyage تقدم شركة Volotea منخفضة التكلفة، التي ستبدأ أنشطتها مع الجزائر في 16 ديسمبر. أسعارًا منخفضة للغاية لرحلاتها الأولى من المطارات الجزائرية.

وهكذا فقد تم عرض سعر رحلة Oran – Marseille، المقررة في 16 ديسمبر، بـ 51 أورو في اتجاه واحد (45 يورو مع بطاقة MegaVolotea).

كما تقدم الرحلة الأولى بين الجزائر وبوردو المقررة في 23 ديسمبر بنفس السعر.

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