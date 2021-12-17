فولوتيا تطلق خدماتها بالجزائر.. تعرف على الأسعار ونوعية الخدمات والوجبات

وصلت شركة فولوتيا الإسبانية منخفضة التكلفة أخيرًا إلى الجزائر بعد عدة أشهر من الانتظار.

وأقلعت أول رحلة من فرنسا إلى الجزائر يوم الخميس الساعة 7.48 مساءً من مطار مرسيليا إلى وهران.

وكارلوس مونيوز ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فولوتيا “يسعدنا الإعلان عن هذه الطرق الجديدة”.

وأضاف “هذا نجاح كبير لنا ، يحفز نمونا ويوسع عرضنا في فرنسا”.

وتأسست شركة Volotea في عام 2012، وقد حققت نجاحًا هائلاً من خلال تقديم أسعار مخفضة للمدن الأوروبية الكبرى.

بشرى سارة للمسافرين الجزائريين الذين عانوا من ارتفاع الأسعار منذ إعادة فتح الحدود.

مع فولوتيا، سيكون من الممكن الآن حجز رحلة العودة من بوردو إلى الجزائر مقابل أقل من 100 أورو في جانفي المقبل.

وحسب ما أورده موقع visa et voyage لتقديم أسعار جذابة، يجب على الشركة تطبيق قيود معينة.

وبالتالي، إذا كنت مسافرًا مع فولوتيا، فسيتعين عليك دفع تكاليف إضافية لكل قطعة من أمتعتك.

وتُقبل فقط حقيبة واحدة وحقيبة يد واحدة (الأبعاد القصوى: 55 × 40 × 20 سم) في المقصورة دون أي تكلفة إضافية.

ويجب ألا يتجاوز الوزن الإجمالي لحقيبة يدك وأمتعتك المحمولة 10 كغ، وإلا فستدفع تكاليف إضافية.

بالنسبة للأمتعة المسجلة، يمكنك حمل ما يصل إلى 5 قطع من الأمتعة بوزن إجمالي يبلغ 50 كغ.

ميزة جديدة أخرى، سيتعين عليك تسجيل أمتعتك عبر الإنترنت على موقع فولوتيا الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول. في موعد لا يتجاوز ساعتين ونصف الساعة قبل مغادرة رحلتك.

وستكلفك حقيبة السفر التي تم تسجيل وصولها في المطار ما لا يقل عن 50 أورو إضافية.

كل خدمة لها تكلفة

عند السفر مع فولوتيا، فإن كل خدمة لها تكلفة لذا، إذا كنت ترغب في اختيار مقعدك، فهذا ممكن من 7 أورو إضافية.

وقد يختلف هذا السعر إذا كنت ترغب في الحصول على مقعد “ممتاز” أكثر اتساعًا وراحة. أو مقعدًا “عاديًا” في مقدمة الطائرة للمسافرين الذين يسارعون في النزول.

قد تزيد الخدمات الأخرى من فاتورتك، ستكلفك 39 أورو للسفر مع حيوانك الأليف. وستتم محاسبتك على تغيير الرحلة أو الوجهة بمتوسط ​​50 أورو.

كما لا تقدم Volotea أي وجبات خفيفة مشمولة في سعر التذكرة. إذا شعرت بالجوع أثناء الرحلة، فسيتعين عليك اختيار وجبتك الخفيفة من القائمة الموجودة على متن الطائرة مقابل رسوم إضافية بالطبع.

وتقدم Volotea أيضًا الحصول على تأمين، سيتطلب الأمر ما بين 5 و 25 أورو لتأمين السفر وما بين 4 و 12 أورو لتأمين الأمتعة.

أخيرًا، يجب أن تدرك أنك ستحتاج إلى تسجيل الوصول عبر الإنترنت قبل رحلتك وليس في المطار. كما هو الحال مع معظم شركات الطيران.

سوف تحتاج إلى تسجيل الوصول على موقع Volotea وتقديم بطاقة الصعود الرقمية الخاصة بك على جهازك اللوحي أو الهاتف الذكي. أو في حالة فشل ذلك، قم بطباعتها.

ستكون هناك رسوم تسجيل وصول بقيمة 10 أورو لكل شخص إذا قمت بتسجيل الوصول في المطار.

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