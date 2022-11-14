فولوتيا تطلق خطين جديدين بين الجزائر وهذه الدولة

أعلنت شركنة الطيران منخفضة التكلفة، Volotea، عن إطلاق خطين جديدين مع الجزائر، لتقديم المزيد من الخيارات للمسافرين الجزائريين.

اعتبارًا من نهاية هذا الشهر، وبالتحديد من 28 نوفمبر 2022 حتى 23 مارس 2023. ستخدم فولوتيا العاصمة الجزائر من مطار نابولي.

وسيتم تشغيل هذه الرحلات بواسطة طائرات إيرباص A319 مع رحلتين في الأسبوع. إما كل أربعاء وسبت أو أربعاء وأحد. ثم على أساس منتظم اعتبارًا من جانفي المقبل ، كل يوم اثنين وخميس.