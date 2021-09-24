“فولوتيا” تطلق رحلاتها بين الجزائر وفرنسا ديسمبر المقبل وهذه أسعار التذاكر

في جويلية الماضي، أرجأت الشركة الإسبانية منخفضة التكلفة تدشين خطوطها الجديدة بين فرنسا والجزائر حتى منتصف أكتوبر.

أخيرًا، أعلنت فولوتيا أن إطلاق خطوطها الثمانية الجديدة، مرسيليا وبوردو وليون والجزائر وسطيف وعنابة وبجاية وقسنطينة ووهران وتلمسان. ستتم في ديسمبر. انطلاق خاضع لإعادة فتح الحدود الجزائرية بشكل تام.

وتقدم شركة الطيران رحلات بأسعار معقولة لشهر ديسمبر. بالنسبة لرحلة العودة إلى الجزائر العاصمة / بوردو، تتراوح الأسعار من 81 إلى 131 أورو للرحلة الخارجية ومن 51 إلى 103 أورو للعودة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق خاص، لا سيما مع الفتح الجزئي للحدود الجزائرية وبالتالي الاستئناف المحدود للرحلات الدولية.

لقاح Sinovac معترف به من قبل فرنسا

في الواقع، يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم في الخارج بلقاح غير معتمد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA). ولكن معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO). الذهاب إلى فرنسا دون قيود. بشرط أن يتلقوا جرعة إضافية من فايزر أو موديرنا.

الجزائريون، الذين تم تطعيمهم في الغالب بـ Sinovac ، لن يخضعوا لإجراءات الدخول وسيحصلون على وضع المسافر الملقح.