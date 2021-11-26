فولوتيا تعلن إطلاق رحلاتها الجوية إلى الجزائر وهذه الأسعار

ستقوم شركة فولوتيا منخفضة التكلفة بتشغيل رحلات من بوردو ومرسيليا إلى الجزائر العاصمة ووهران على التوالي.

وحسب موقع tour hebdo فقد أعلن رئيس شركة فولوتيا عن انطلاق الرحلات إلى الجزائر.

وقال “نحن سعداء للغاية للإعلان عن هذه الروابط الجديدة من مرسيليا وبوردو إلى وهران والجزائر. هذا نجاح كبير بالنسبة لنا، حيث يحفز نمونا ويوسع عرضنا في فرنسا “.

كما أشار كارلوس مونيوز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Volotea في تصريحات نشرها موقع Tour Hebdo. أن أول رحلة ستكون ستبدأ العمليات من 16 ديسمبر.

واختارت Volotea بدقة خط الرحلات الذي يعتبر الوحيد في السوق. في الواقع، لا توجد شركة تقدم خدمات بين بوردو والجزائر أو بين مرسيليا ووهران.

مثل خطوط ترانسافيا وفويلينج وآي إس إل، فإن أسعار فولوتيا في الجزائر لن تكون منخفضة التكلفة. تم بيع تذاكر الطرق الجديدة من 500 أورو في البداية.

من جانبه أشار موقع visa et voyage أنه من الآن فصاعدًا، عليك أن تدفع 716 أورو لرحلة. في اتجاه واحد بوردو- الجزائر العاصمة في فولوتيا للمغادرة في 23 ديسمبر.

مرسيليا – وهران أغلى ثمناً ، بسعر 719 يورو في اتجاه واحد للمغادرة في 25 ديسمبر. لرحلة العودة مرسيليا – وهران ، تستغرق 845 يورو.

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