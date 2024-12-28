فونسيكا:”بن ناصر جاهز ولكن !”

تحدث مدرب ميلان، باولو فونسيكا، عن مستجدات الوضع الصحي للاعبه العائد من الإصابة، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

وصرح المدرب فونسيكا، اليوم السبت، لوسائل الإعلام الإيطالية، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة روما في الدوري الإيطالي، غدا الأحد:”بن ناصر في وضع صحي جيد وجاهز للعب، لكن لياقته البدنية لاتسمح له بخوض مباراة كاملة”.

وأضاف المتحدث:”اللاعب مُحفز جدا، ويعمل بجدية. لقد جلب معه طاقة إيجابية داخل النادي، وحاليا أشعر أنه قطعة مهمة في الفريق بفضل طاقته وعدوانيته في التدريبات”.

كما أكد ذات المتحدث:”لانريد المجازفة باللاعب، من المهم أن يتم إدارة عودة اللاعب إلى المنافسات الرسمية بنسق تدريجي”.