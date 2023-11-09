فونشيسكا يتجه لاقحام أوناس أساسيا في مواجهة براتيسلافا

رشّحت تقارير إعلامية فرنسية، إعتماد مدرب ليل باولو فونشيسكا، على الدولي الجزائري آدم أوناس أساسيا في مواجهة اليوم أمام براتيسلافا.

برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات منافسة دوري المؤتمرات الأوروبية.

وقال المدرب فونشيسكا خلال المؤتمر الصُحفي الذي يسبق المواجهة، إنّ لاعبه الدولي الجزائري أوناس يعد حالة خاصة.

لأن منذ عودة الدولي الجزائري أوناس لأجواء المنافسة، بمناسبة مواجهة فريقه ليل أمام لانس بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، لم يكمل اللاعب 90 دقيقة.

إذ شارك أوناس، منذ عودته للمنافسة في 5 مواجهات، 4 منها في الليغ 1 وإحتياطيا، في آخر 20 دقيقة من كل مواجهة.

باستثناء مواجهة براتيسلافا في الجولة 3 من دوري المؤتمرات، والتي بصم فيها أوناس على مشاركة أساسية لغاية الدقيقة 66 من الشوط الثاني.

ومن المنتظر، أن يعتمد فونشيسكا على أوناس في منافسة دوري المؤتمرات بصفة أساسية وإحالة زميله بالفريق إيدون زيجروفا على مقاعد البدلاء.