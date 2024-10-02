فيات: إنتاج 24 ألف مركبة نهاية السنة.. إطلاق الصيغة الجديدة “فيات دوبلو” قريبا

كشف مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط لمجموعة “ستيلانتيس”، سمير شرفان، أنه سيتمّ إطلاق الصيغة الجديدة لسيارة “فيات دوبلو” نهاية الأسبوع الجاري.

وحسبما أفادت به وزارة الصناعة خلال استقبال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، لمدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط لمجموعة “ستيلانتيس”، سمير شرفان. والرئيس المدير العام لمجمع “ستيلانتيس الجزائر”، راوي الباجي. حيث إستمع عون إلى عرض تضمّن وضعية الإنتاج الحالية للمصنع المتواجد بولاية وهران. الذي وصل عدد عماله إلى أكثر من 1100 عامل.

وكشف شرفان عن رفع وتيرة الإنتاج بالمصنع ذاته، حيث ستصل القدرة الإنتاجية نهاية السنة الجارية لأكثر من 24 ألف مركبة. كما ثمّن شرفان جهود وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مرافقة هذا المشروع من أجل بلوغ أهدافه المرجوة.

و شدّد عون على أهمية زيادة حجم إنتاج المصنع من أجل ضمان عروض أكثر للمواطنين في أقرب الآجال. كما ركّز الإجتماع على تقييم ومتابعة مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات في الجزائر لعلامة فيات”.