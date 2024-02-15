فيات الجزائر تطلق خدمة جديدة

أطلقت شركة فيات الجزائر ولأول مرة في الجزائر منصة شراء لطرازاتها عبر الإنترنت.

وحسب بيان فيات الجزائر، تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى توفير تجربة مبتكرة ومبسطة لشراء السيارات.

وتماشياً مع الجهود المبذولة لتعميم الرقمة في الوطن، تتيح هذه المنصة، التي تأتي في طليعة توزيع السيارات في الجزائر للزبائن. فرصة اختيار وطلب ودفع ثمن سياراتهم.

وسيكون بإمكانهم اختيار الطراز والنوع واللون المرغوب فيهم، وإدخال بياناتهم الشخصية ووثائق هويتهم. ثم دفع ثمن سيارتهم عن طريق بطاقة البنك التجاري الدولي أو الذهبية أو قسيمة الدفع البنكية.

وسيتمكن الزبون من اختيار سيارته الجديدة من سيارات فيات من بين مجموعة 200 سيارة مخصصة للمبيعات عبر الإنترنت. يتم تجديدها كل أسبوع.

وسيتمكن من متابعة جميع مراحل عملية الشراء مباشرةً عبر هاتفه أو من خلال جهاز الكمبيوتر الخاصة به. وسيتم توصيلها من قبل وكيل فيات الذي يختاره أو الوكيل الأقرب إلى مقر سكنه.

وسيكون هذا الحل المبتكر متاحًا اعتبارًا من اليوم، وسيخص كل الأطرزة المسوقة من طرف فيات الجزائر.