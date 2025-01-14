فيات الجزائر توقع شراكات جديدة مع منتجين جزائريين

أعلنت “فيات الجزائر” توقيع شراكات جديدة مع منتجين جزائريين لزيادة نسبة الإدماج. وذلك في إطار استراتيجيتها للتوطين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام “فيات الجزائر” ببناء شبكة تنافسية ومستدامة من المناولين المحليين لقطع ومكوّنات السيارات في الجزائر.

وحسب “فيات الجزائر”، تم توقيع اتفاقية شراكة مع مجمع سعيداني لتوريد وصلات المقطورات. وأيضا مع شركة مغوش للأنظمة لتوفير أنظمة الإنذار للمفاتيح.

وأكدت “فيات الجزائر” أن هذه الشراكات ستُساهم هذه الشراكات في تزويد شبكة ورشات ما بعد البيع التابعة لـ “فيات الجزائر” بملحقات مصنّعة محليًا، وفقًا للمعايير الدولية.