“فيات الجزائر” توقيع إتفاقيتي شراكة مع الشركة الوطنية للتأمين وأليانس للتأمينات

وقّع وكيل السيارات فيات الجزائر “التابع لمجموعة ستيلانتيس”، إتفاقيتي شراكة مع كل من الشركة الوطنية للتأمين (SAA) و أليانس للتأمينات.

و وقع بالأحرف الأولى على الإتفاقية الأولى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين يوسف بن ميسية. والمدير العام لشركة فيات الجزائر، حكيم بوطهرة. بحضور مسيري وإطارات المؤسستين خلال حفل أقيم بجناح “فيات الجزائر” بمعرض الجزائر الدولي.

كما سيتم تقديم جملة من الخدمات للزبائن من بين المكتتبين لبوليصات تأمين لدى الشركة الوطنية للتامين وزبائن “فيات الجزائر”. و يتعلق الأمر على وجه الخصوص، بضمان خدمة مباشرة من شركة التأمين على مستوى كل قاعة عرض فيات الجزائر. والسهر على رضا الزبائن من خلال ضمان الإستماع والمتابعة المستمرة.

كما سيتم بمقتضى هذه الإتفاقية، إدخال أدوات رقمية حديثة وعملية من خلال حلول تأمين مبتكرة من أجل تبسيط عملية تحمل المسؤولية وضمان جودة أفضل للخدمات.

و تسمح الإتفاقية أيضا “إنجاز الخبرة وإصلاح الأضرار على مستوى ورشات فيات. مع دفع الخدمات من قبل الشركة الوطنية للتامين. وتوفير قطع الغيار الأصلية ويد عاملة مؤهلة مطابقة للمعايير.

من جانبه، أشار مدير عام “فيات الجزائر”، حكيم بوطهرة، إلى أن هذه الإتفاقية تأتي لترسي أسس شراكة نوعية متبادلة المنفعة بين الجهتين. مع وضع إطار لتنسيق الخدمات وتبادل الخبرات من أجل الجمع بين خدمات هذين الشريكين، لصالح زبائنهما.

و في ذات الجناح تم التوقيع على إتفاقية ثانية بين “فيات الجزائر” و “أليانس للتأمينات” وقعها بالأحرف الأولى كل من الرئيس المدير العام لشركة التأمين الخاصة حسن خليفاتي. و المدير العام لشركة فيات حكيم بوطهرة.

وسيتم في إطار هذه الشراكة إستحداث خدمة الدفع من قبل الغير تحت تسمية “Pack Sereno ”. الذي يسمح بدفع تكاليف إصلاح سيارات “فيات” التي تعرضت لأضرار، دون أن يكون لدى المؤمن له مشاكل بشأن الإجراءات الإدارية.

و بموجب هذه الشراكة، تتعهد “أليانس للتأمينات”، التي ستكون حاضرة من خلال نقاط البيع وقاعات العرض التابعة لشركة فيات، بضمان “التغطية التأمينية المثلى” لسيارات العلامة التجارية الإيطالية التي يتم استيرادها وإنتاجها في الجزائر.