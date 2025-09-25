فيات الجزائر.. مصنع وهران يتخطى عتبة 50 ألف مركبة

أعلنت شركة “فيات الجزائر”، أن مصنعها بطفراوي في ولاية وهران تجاوز عتبة 50 ألف مركبة منتجة منذ بدء نشاطه أواخر 2023. مؤكدة أن هذا الرقم يعكس وتيرة تصاعدية في قدرات الموقع الصناعي الذي دشّن في ديسمبر من العام نفسه.

وبعد أن سجل المصنع 17 ألف سيارة خلال 2024، يخطط للوصول إلى 60 ألف وحدة في 2025 و90 ألف مركبة في 2026. حيث أن هذه النتائج تحققت بفضل جهود 1.784 من الكفاءات الجزائرية التي استفادت من أكثر من 432 ألف ساعة تكوين. جرى تنظيم جزء كبير منها بالتعاون مع المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببلقايد.

كما يحتضن المصنع متربصين من ستة مراكز تكوين أخرى في منطقة وهران. حيث يخضعون بانتظام لتدريبات تطبيقية في مختلف التخصصات المرتبطة بصناعة السيارات. هذا الإنجاز يعزز مكانة موقع طفراوي كمركز صناعي إقليمي تابع لمجموعة ستيلانتيس. ويجدد التأكيد على التزام المجموعة طويل المدى تجاه تطوير صناعة السيارات في الجزائر.

