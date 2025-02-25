فيات تحذر من منصة توهم ببيع سيارة دوبلو الجديدة!

حذرت مؤسسة “فيات الجزائر”، من منصة وهمية للتسجيل لشراء سيارات دوبلو الجديدة والتي تم الإعلان عن الإنطلاق في بيعها قبل أيام.

وكانت مؤسسة “فيات الجزائر”، قد أكدت أن التسجيلات لإقتناء سيارات “فيات دوبلو بانوراما”، ستتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني www.fiat.dz.

وقالت الشركة، في بيان لها، أن عملية بيع سيارة “فيات دوبلو بانوراما”، ستتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني www.fiat.dz. ولن تُجرى بعد الآن على مستوى شبكة المعارض.

كما طمأنت “فيات الجزائر”، زبائنها بأنهُ، حرصًا على العدل، تسجَّل طلبات الشراء عبر منصة وطنية مركزية. تضمن معالجة دقيقة وفق ترتيبها الزمني فقط.

ولضمان الشفافية الكاملة، يرْسَل بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل بعد كل طلب.

وتدعو فيات، لأي استفسار أو طلب معلومات إضافية، إلى الاتصال بمركزها الهاتفي على الرقم 0770165165. المتاح من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحًا حتى 5:00 مساءً.

وأطلقت “فيات”، الأربعاء الماضي، فيات دوبلو بانوراما الجديدة، العائلية متعددة الاستخدامات لتلبية جميع احتياجات التنقل للعائلات الجزائرية.

وتتوفر فيات دوبلو بانوراما بثلاثة ألوان: أبيض، رمادي وأزرق. ويتم عرضها بسعر يبدأ من 3.349.000 دج.

وسيكون هذا الطراز الثالث المجمَّع في مصنع طفراوي لتخطو علامة فيات خطوة جديدة في الجزائر. بتقديم مركبة تجمع بين راحة سيارة سيدان ومرونة مركبة نفعية.