«فيات» تطلب تركيب سيارات «تيبو» و«دابلو» في الجزائر

سفير إيطاليا بالجزائر باسكال فيرارا يكشف أن الموقع تم اختياره في تيارت

كشف السفير الإيطالي بالجزائر باسكال فيرارا عن تشغيل مصنع لتركيب السيارات «فيات» قريبا بولاية تيارت، موضحا أن وفدا من مستوى عال قدم إلى الجزائر منذ بضعة أشهر، وقدم برنامجا استثماريا لوزير الصناعة قصد تركيب السيارات من نوع «فيات».

وفي هذا السياق، أوضح السفير الإيطالي أن مقترح مسؤولي مجمّع «فيات» للسلطات الجزائرية يتضمن انطلاق المشروع الاستثماري في مرحلة أولية بتركيب الطراز الجديد لسيارات «تيبو» و«دابلو»، ليضيف المتحدث أن مصنّع السيارات الإيطالي ينتظر فقط الإفراج عن دفتر الشروط الجديد للشروع في تجسيد المشروع.

وأكد السفير الإيطالي بالجزائر، أن السفارة تسعى إلى خلق الكثير من الفرص والاهتمام بين رجال أعمال البلدين، كما أعلن عن ولادة نادي الأعمال الجزائري الإيطالي لخلق اتصال مباشر ومناخ من الثقة بين رجال الأعمال الإيطاليين ونظرائهم الجزائريين، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الإيطاليين يشاركون في المعارض بالجزائر للتعرّف على مختلف القطاعات والشريك الأنسب للاستثمار بالجزائر الذي هو عبارة عن سوق كبير يضم 40 مليون نسمة، ليصبح أكثر فأكثر جسرا بإتجاه إفريقيا.

وفي ذات السياق، قال المتحدث إن مجال الطاقة المتجددة في الجزائر، هو مشروع مقرر وتهتم به جميع بلدان العالم، للانتقال إلى الطاقة النظيفة، وفي هذا الموضوع أشار إلى مشروع المنفّذ مابين «سوناطراك» وشركة «إيني» في مجال الطاقة الشمسية على مستوى عال جدا بحاسي مسعود قائلا «إن هذا يعنى أن الطاقة المتجددة ليست جيدة فقط للبيئة بل أيضا للاقتصاد».