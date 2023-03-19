فيات.. 6 موديلات في السوق الجزائرية بهذه الأسعار

يعلن اليوم الأحد، وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

وأفاد مجمع “ستيلانتس” أنه سيسوق 6 موديلات من سيارات “فيات” الإيطالية، FIAT، في الجزائر. 3 سيارات سياحية و3 نفعية.

في حين، يتعلق الأمر بكل من الموديلات سيارات هي: Fiat 500/ Fiat 500x /Tipo. وموديلات سيارات فيات هي: Doblo/ Scudo/ Ducato.

أسعار السيارات

كما ستتراوح أسعار سيارات “فيات” من 260 مليون الى 420 مليون، حيث يتراوح سعر “فيات500″ من 260 مليون فما فوق حسب الخصائص. أما ” TIPO”، فتبدأ من 300 مليون دينار.

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