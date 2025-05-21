“فيات الجزائر ” توقع عقودا مع مناولين محليين

وقع مجمع ستيلانتيس للسيارات المتواجد في الجزائر عبر مشروعه “فيات” توقيع عقود مناولة مع مناولين محليين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، ووالي وهران، سمير شيباني. وسفير إيطاليا لدى الجزائر، ألبرتو كوتيلو، الأمين العام لوزارة الصناعة. بالإضافة إلى سالم أحمد زايد، مدير منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، بمجموعة ستيلانتيس، سمير شرفان، وكذا السلطات المحلية.

وحسب بيانٍ للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وقع مجمّع ستيلانتيس 4 رسائل نوايا جديدة للشراكة مع مؤسسات جزائرية للتزويد بالقطع والمكونات لمصنعه لصناعة سيارات “فيات” في طفراوي (وهران). ويتعلق الأمر بـ:

“مارتور” لصناعة مقاعد السيارة. و”بوريم” لإنتاج أنظمة العادم. بالإضافة إلى “سيجيت” مع الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية (ACS) لإنتاج القطع البلاستيكية. وأيضا “سيلفرتون” للتزويد بمكبرات الصوت.

وبالمناسبة، أكد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، التزام الوكالة بمرافقة ودعم الاستثمارات في مجال المناولة التي تعتبر الأساس لتحقيق الإدماج الصناعي وبناء قاعدة صناعية وطنية متينة ومتكاملة.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع، أوضح ركاش أن الوكالة تضع ضمن أولوياتها إنشاء أقطاب صناعية متخصصة في مجال إنتاج قطع الغيار والمكوّنات الأساسية في صناعة المركبات.

وأضاف ركاش أن هذه الأوليات يتم تجسيدها بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وأشار ركاش إلى الاهتمام المتزايد بالاستثمار في صناعة قطع الغيار، اللواحق والمكوّنات المرتبطة بصناعة المركبات،

وفي الأخير، رحّب ركاش بتوقيع هذه العقود التي تثبت قدرة المؤسسات الوطنية على المساهمة الفعالة في تنويع القاعدة الاقتصادية.