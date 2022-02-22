فياريال يتعادل أمام اليوفي في غياب ماندي

تعادل سهرة اليوم الثلاثاء فريق فياريال الاسباني أمام ضيفه جوفنتوس الايطالي.

موقعة ملعب دي لاسيراميكا بإسبانيا، انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة، ولازم خلالها النجم الدولي الجزائري عيسى ماندي مقاعد البدلاء.

في انتظار لقاء العودة من الدور ثمن النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا المقرر بملعب “جوفنتوس أرينا”.

فلاهوفيتش سجل الهدف الأول للسيدة العجوز في الثانية ال32، قبل أن يعدل للغواصات الصفراء باريخو في الدقيقة ال66.

تشلسي يفوز بثنائية أمام ليل الفرنسي

من جهة آخرى فاز تشلسي الانجليزي أمام ضيفه ليل الفرنسي بهدفين دون رد.

كاي هافرتز سجل هدف التقدم للمحليين في الدقيقة ال8 من موقعة ملعب ستامفورد بريدج.

قبل أن يُضيف بوليسيتش الثاني للبلوز في الدقيقة ال63 في انتظار موقعة العودة.