فياريال يفتح أبوابه للمواهب الجزائرية

أعلن نادي فياريال الإسباني عن إطلاق أول أكاديمية رسمية له في الجزائر، في خطوة تستهدف اكتشاف وصقل المواهب الكروية الشابة، ضمن مشروعه العالمي لتطوير كرة القدم.

وأكد نادي “الغواصات الصفراء”، عبر موقعه الرسمي، أن أكاديمية “فياريال الجزائر” ستكون أول أكاديمية شريكة له في البلاد، حيث ستنشط في ولايتي الجزائر العاصمة ووهران.

وستحتضن العاصمة مركزين للتكوين، الأول بجامعة الجزائر 3 بدالي إبراهيم، والثاني بدار البيضاء، فيما سيكون مقر الأكاديمية في وهران بالقرية المتوسطية.

وأوضح فياريال بأن باب التسجيل مفتوح حاليًا أمام اللاعبين الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية. على أن تنطلق اختبارات الانتقاء يوم 15 أوت، قبل الافتتاح الرسمي المقرر في 1 سبتمبر.

وسيستفيد اللاعبون من برنامج تكويني يعتمد المنهجية المعتمدة داخل نادي فياريال، بإشراف مدربين من إسبانيا. مع برامج تدريبية تتناسب مع مختلف الفئات السنية، إضافة إلى فرص المشاركة في دورات وتربصات رسمية ينظمها النادي الإسباني.

وسيشرف على إدارة الأكاديمية، محمد السالمي، الذي أكد أن المشروع يمثل محطة تاريخية لكرة القدم الجزائرية. مشيرًا إلى أنه سيوفر للاعبين الشباب تكوينًا احترافيًا وفق المعايير الدولية، مع الاستفادة من خبرة نادي فياريال وقيمه الرياضية.