فياريال يُقصي اليوفي من دوري الأبطال دون ماندي

تأهل سهرة اليوم الأربعاء فريق فياريال الاسباني للدور ربع النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

فريق الغواصات الصفراء أقصى نادي جوفنتوس الايطالي من الدور ثمن النهائي بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد.

وسجل ثلاثية الفريق الاسباني كل من جيرارد مورينو من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

كما أضاف، باو توريس، الثاني في الدقيقة ال85 ودانجوما في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء.

وكان لقاء الذهاب قد شهد تعادلا إيجابيا بهدف لهدف بين زملاء اللاعب الدولي الجزائري، عيسى ماندي، الذي لازم مقاعد البدلاء اليوم الأربعاء واليوفي.