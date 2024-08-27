فياض: الفيول “أويل” الجزائري من أفضل الأنواع الموجودة في السوق

أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، أن الفيول الجزائري من أفضل الأنواع الموجودة في السوق.

وكانت باخرة المساعدات الجزائرية التي تحمل 30 ألف طن من الفيول، قد وصلت إلى لبنان اليوم قادمة من ميناء سكيكدة.

وعلى هامش وصول الباخرة إلى لبنان، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني “إن مبادرة الجزائر الكريمة متمثلة في 30 ألف طن من الفيول ذات النوعية العالية”.

في حين، أضاف فياض، أن الفيول الجزائرية “أويل” من أفضل النوعيات الموجودة في السوق من حيث كمية الكبريت الموجودة فيها. مشيرا إلى أنه سيتم إفراغ الحمولة في منشآت النفط بطرابلس خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما تشكر الوزير سفير الجزائر في لبنان، مبرزا أنه منذ مجيئة إلى هذا البلد زادت همة النشاط الجزائري في لبنان.

وواصل المتحدث ذاته: “لدينا أفكار للانتقال الى الغاز، والجزائر هو من يؤمّن لنا هذا الجسر للنقل الطاقوي من الفيول الأحفوري الغالي الثمن إلى الغاز المسال للاستفادة منه في معامل الكهرباء”.

كما ختم فياض قائلا: “مبادرة اليوم هي نقطة استكمال تاريخ علاقة قوية، ونقطة انطلاقة جديدة في مجال التعاون الطاقوي بين لبنان والجزائر”.

وللإشارة، وصلت الباخرة الجزائرية “عين أكر” قبالة منشآت نفط طرابلس الكائنة في ​البداوي​. وهي محملة بـ30 ألف طن من الفيول “أويل” الجزائري. وجاء ذلك تجسيدا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون بإمداد لبنان بالكميات اللازمة من المادة لتشغيل محطات الكهرباء. وإعادة التيار الكهربائي في هذا البلد.