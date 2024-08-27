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فياض: كلمة الرئيس تبون واضحة بكل المنابر وقيادته إرادة لوحدة الصف العربي وصموده

بقلم خالد زوبيري
فياض: كلمة الرئيس تبون واضحة بكل المنابر وقيادته إرادة لوحدة الصف العربي وصموده
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أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، أن مواقف الرئيس عبد المجيد تبون واضحة، في كل مناسبة و في كل منبر. و يأتي تصريح الوزير اللبناني على هامش وصول ناقلة الفيول الجزائرية إلى ميناء طرابلس.

و قال وزير الطاقة اللبناني في ندوة صحفية: “الجزائر كما عهدتنا في الماضي، كرست اليوم وقوفها مع لبنان و الشعب اللبناني في أصعب المحن”. وأبرز فياض أن “مواقف الرئيس تبون واضحة في كل مناسبة و كل منبر. و في جامعة الدول العربية و القمة العربية أو في المنابر المختلفة في الجزائر”.

و أضاف في السياق ذاته: “كلمة الرئيس تبون واضحة جدا. وإرادته و قيادته هي إرادة لوحدة الصف العربي لصموده و لاستدامة الأمة العربية و نهوضها”.

وختم فياض بالقول إن الجزائر اليوم “قامت بالوقوف مع الشعب اللبناني و كرامة و عزة الشعب اللبناني. لتخطي الأزمات و المحن”.

و للإشارة، وصلت الباخرة الجزائرية “عين أكر”  قبالة منشآت نفط طرابلس في لبنان الكائنة في ​البداوي​، و هي محملة بـ30 ألف طن من الفيول “أويل” الجزائري. و جاء ذلك تجسيدا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون التي تتعلق بإمداد لبنان بالكميات اللازمة من مادة الفيول. من أجل تشغيل محطات الكهرباء و إعادة التيار الكهربائي في هذا البلد.

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