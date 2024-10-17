“فيانسو” يعتزل الراب ويختار هذه الوجهة الجديدة

بعد أن تمتع بالنجاح في موسيقى الراب تحت الاسم المستعار Fianso، ينوي الفنان الجزائري سفيان زرماني أن يكرس نفسه بشكل أساسي لمسيرته المهنية كممثل.

وقال سفيان زرماني إلى صحيفة Le Parisien “إن أفضل طريقة للتعبير عن نفسي من الناحية الفنية اليوم. هي أن أكون ممثلاً وأروي القصص”.

وصرح الفنان البالغ من العمر 38 عامًا “سأتوقف عن إنتاج الألبومات. سأستمر في تقديم الحفلات الموسيقية. ربما سأقوم بجولة صغيرة لأقول وداعًا”.

بعيدًا عن ذلك: حصل ألبوماه الأخيران، Affranchis (2018) وLa Direction (2021)، على شهادة البلاتينية والذهبية على التوالي.

لكن منذ عام 2018، أصبحت مجالس تصوير الأفلام ومواقع التصوير مطلوبة بقدر استوديوهات التسجيل.

ويوضح لصحيفة لو باريزيان: “هناك جيلان أو ثلاثة أجيال من مغني الراب الذين وصلوا منذ أن بدأت. الأمر متروك لهم للقيام بعملهم!”

ومع ذلك، فهو لا يتحدث عن “مهنة ثانية”… بل عن مهنة ثالثة: “في البداية كنت مغني راب. ثم ناشرًا ومنتجًا مع علامته الموسيقية Affranchis. والآن الممثل”.