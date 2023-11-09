فيا يحرم الخضر لأقل من 20 سنة من خدمات الموهبة بلعيد

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن تفاصيل رفض لاعب أتلتيكو مدريد للشباب ريان بلعيد، تمثيل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، وتفضيله اللعب لإسبانيا.

ووفقا لتقرير “العربي الجديد“، فإن اللاعب الإسباني السابق دافيد فيا يعد وكيل أعمال ريان بلعيد، ولعب دورا كبيرا في إقناع اللاعب بتمثيل “لاروخا”.

وأوضح ذات التقرير، أن فيا طلب من اللاعب ريان بلعيد قبول دعوة المنتخب الإسباني إذا أراد التطور والتقدم بمسيرته الرياضية، عكس ما يكون الحال عند اللعب للمنتخب الجزائري.

وأضاف المصدر، أن فيا وعد اللاعب بلعيد بترقيته للفريق الأول لنادي أتلتيكو مدريد ونيل فرص أكثر للعب والبروز مع “الروخيبلانكوس”.